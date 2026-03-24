Dal 2027 una nuova fiera sulle auto e moto storiche e d' epoca | Padova Only Classics
Padova si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato ai veicoli d’epoca. Debutterà infatti dal 26 al 28 febbraio 2027, alla Fiera di Padova, l'esposizione "Padova Only Classics: Fiera delle eccellenze motoristiche 1886–1977". Organizzato da Intermeeting sotto l’egida di Auto e Moto d’Epoca BolognaFiere, il progetto nasce con una identità nuova e ben precisa: lasciare fuori le Youngtimer e proporre una selezione rigorosa e di altissimo livello dei modelli più rappresentativi della storia della mobilità, dai 50 anni in su. Il nome è un manifesto d'intenti: "Padova Only Classics:Fiera delle eccellenze motoristiche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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