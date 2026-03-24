Padova si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato ai veicoli d’epoca. Debutterà infatti dal 26 al 28 febbraio 2027, alla Fiera di Padova, l'esposizione "Padova Only Classics: Fiera delle eccellenze motoristiche 1886–1977". Organizzato da Intermeeting sotto l’egida di Auto e Moto d’Epoca BolognaFiere, il progetto nasce con una identità nuova e ben precisa: lasciare fuori le Youngtimer e proporre una selezione rigorosa e di altissimo livello dei modelli più rappresentativi della storia della mobilità, dai 50 anni in su. Il nome è un manifesto d'intenti: "Padova Only Classics:Fiera delle eccellenze motoristiche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal 2027 una nuova fiera sulle auto e moto storiche e d'epoca: Padova Only Classics

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