Le WTA Finals cambiano sede a partire dal 2027, spostandosi da Riad a Charlotte. La decisione riguarda l’ultima edizione in Arabia Saudita, dopo aver ospitato l’evento per tre anni consecutivi. A partire dalla prossima edizione negli Stati Uniti, si prevede l’ingresso di circa 20.000 spettatori nell’arena di Charlotte.

Le WTA Finals si sposteranno definitivamente da Riad a partire dal 2027, lasciando l’Arabia Saudita dopo aver ospitato l’evento per tre edizioni consecutive. Charlotte, nella Carolina del Nord, emerge come la favorita per accogliere il torneo negli anni successivi, con lo Spectrum Center pronto ad accogliere circa 20.000 spettatori. La decisione segna una svolta netta rispetto ai piani iniziali dell’amministratrice delegata Portia Archer, che aveva espresso in passato il desiderio di prolungare la collaborazione oltre i tre anni pattuiti. Le due edizioni giocate nel 2024 e nel 2025 hanno generato un dibattito intenso, non solo sportivo ma anche legato a tematiche sociali e alla scarsa affluenza del pubblico nelle tribune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WTA Finals: addio Riad, Charlotte accoglie 20.000 spettatori dal 2027

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