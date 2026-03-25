DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv 14,6% share con 2.196000 spettatori contro 15,3% e 1.813000 spettatori

Il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris ha registrato un ascolto di 2,196 milioni di spettatori, conquistando il 14,6% di share. La trasmissione si è confrontata con il reality di Canale 5, che ha avuto 1,813 milioni di spettatori e il 15,3% di share. I dati si riferiscono alla giornata di martedì 24 marzo.

Grande risultato per Giovanni Floris, che con diMartedì si impone negli ascolti di martedì 24 marzo, superando il Grande Fratello di Canale 5 e distaccando nettamente anche la concorrenza informativa. Il talk di La7 registra infatti in prime time il 14,6% di share con 2.196.000 telespettatori, con picchi che arrivano fino al 19,8% e oltre 3 milioni di spettatori, segno di un forte interesse del pubblico per i temi trattati in studio. Il dato più significativo arriva però nella seconda parte del programma: nella fascia tra le 22:03 e le 24:29, La7 vola al 15,2% di share, conquistando il secondo posto e superando proprio Canale 5, tradizionalmente dominante in quella fascia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv, 14,6% share con 2.196.000 spettatori contro 15,3% e 1.813.000 spettatori Articoli correlati Leggi anche: L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e batte il Grande Fratello Vip Leggi anche: L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e supera il Grande Fratello Vip Tutto quello che riguarda Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello Vip così così. Vince Libere Donne, vola Floris; Il Grande Fratello Vip 8 non parte bene: ascolti tiepidi, battuto dalla fiction di Rai 1; Grande Fratello Vip 2026: ecco i 16 concorrenti e il ritorno di Ilary Blasi; Rai1, il silenzio di Maggiano batte il frastuono della Casa: Le libere donne supera il debutto del Grande Fratello Vip. L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e supera il Grande Fratello VipIl talk di Floris con Travaglio conquista il 14,6% e sorpassa il reality di Canale 5. L'effetto referendum fa volare La7 ... ilfattoquotidiano.it DiMartedì domina gli ascolti e stacca nettamente Grande Fratello VipLa7 supera Canale 5: DiMartedì batte Grande Fratello Vip L’effetto referendum politico scuote i palinsesti tv e premia l’informazione di La7. Nella se ... assodigitale.it Grande Fratello Vip 2026, la terza puntata: Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane. Dario Cassini primo eliminato - facebook.com facebook