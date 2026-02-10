Tennis svolta diritti TV | le ATP Finals dal 2026 in esclusiva Mediaset addio trasmissione gratuita Rai

Dal 2026, le ATP Finals, uno degli appuntamenti più importanti del tennis maschile, passeranno in esclusiva su Mediaset. La Rai non trasmetterà più in diretta il torneo, che quindi sarà visibile solo tramite il broadcaster privato. La decisione cambia le abitudini degli appassionati, che dovranno affidarsi a Mediaset per seguire le partite più attese.

Dal 2026, le ATP Finals, il prestigioso torneo di tennis maschile, non saranno più visibili in chiaro sulla Rai. Mediaset ha raggiunto un accordo preliminare con ATP per l’acquisizione dei diritti di trasmissione per almeno tre anni, superando l’offerta della televisione pubblica italiana. L’evento, in rapida crescita di popolarità, si sposta quindi su una piattaforma a pagamento, segnando una svolta nel panorama dei diritti sportivi in Italia e ponendo interrogativi sull’accessibilità di eventi di rilevanza nazionale. La notizia, riportata da diverse fonti di settore, conferma un cambiamento significativo nel mercato televisivo italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mediaset si prepara a trasmettere le ATP Finals al posto della Rai.

Mediaset ha ufficialmente ottenuto i diritti in chiaro per trasmettere le Nitto ATP Finals di tennis a partire dal 2026.

Le ATP Finals in chiaro non si vedranno più sulla Rai: i diritti TV del torneo vanno a MediasetAccordo raggiunto tra Mediaset e ATP: dal 2026 i diritti TV in chiaro delle ATP Finals lasciano la Rai. Intesa di almeno tre anni, mentre il torneo resterà in Italia fino al 2030 e Torino prova a ... fanpage.it

ATP Finals: maxi-offerta Mediaset per i diritti TV in chiaro, accordo pluriennale con ATP MediaTennis - Tennis e TV | Il Biscione scalza la RAI come broadcaster in chiaro delle ATP Finals in Italia. Intesa di almeno tre anni ... ubitennis.com

