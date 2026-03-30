La cantante ha dichiarato di aver deciso di interrompere le relazioni sentimentali dopo una lunga serie di storie, tra cui quella con un noto cantante. Ha spiegato che la fine di questa relazione le ha causato molto dolore e che ora preferisce evitare nuovi legami sentimentali. La sua esperienza personale ha portato a una scelta netta di allontanarsi dai rapporti amorosi.

Voce suggestiva e inconfondibile quella di Wilma Goich. Nel 1965 divenne subito famosa a Sanremo con Le colline sono in fiore. In quell’anno conobbe Edoardo Vianello e nel 1970 anche le loro voci s’intrecciarono. Nacquero «I Vianella». Spopolarono nella Rai in bianco e nero dei primi anni Settanta, anticipando il duo Al Bano-Romina Power, diventato fenomeno di massa nel 1981. Come Al Bano e Romina, «I Vianella» hanno divorziato per poi ricostituire, a fini artistici, il duo. Wilma, ieri al telefono mi diceva che in questi giorni è in sala di registrazione. Novità? «È un pezzo molto bello che sarà inserito in un album, in parte remixato, che avevo inciso anni fa con mia figlia, che cantava molto bene». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Wilma Goich: «Mi sono rotta, basta con gli uomini»

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