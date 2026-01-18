domenica in a tutta sanremo con serena autieri alexia bobby solo wilma goich e marino bartoletti tra gli ospiti

Domenica In torna anche questa settimana a Sanremo, con ospiti come Serena Autieri, Alexia, Bobby Solo, Wilma Goich e Marino Bartoletti. L’appuntamento, condotto da Mara Venier, va in onda alle 14.00 su Rai 1, offrendo un approfondimento domenicale con interviste e momenti di intrattenimento. La trasmissione prosegue anche con interventi di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, confermando il suo ruolo di punto di riferimento del pom

Mara Venier, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda alle 14.00 su Rai 1, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 18 gennaio 2026. La musica e il Festival di Sanremo saranno protagonisti della 18ª puntata della stagione, con la partecipazione di numerosi artisti che hanno preso parte alla kermesse musicale. In studio si esibiranno con i loro brani Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare aneddoti e ricordi interverranno, in qualità di opinionisti, Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Domenica In, gli ospiti della puntata del 18 gennaio da Bobby Solo a Serena Autieri

Domenica In, in onda il 18 gennaio su Rai 1, propone un pomeriggio dedicato a musica, attualità e intrattenimento. Con Mara Venier alla guida, la puntata ospita artisti come Bobby Solo e Serena Autieri, offrendo uno sguardo sulle novità di Sanremo e sui temi del momento. Un incontro tra spettacolo e narrazione, pensato per accompagnare il pubblico con equilibrio e sobrietà.

