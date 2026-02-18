Wilma Goich ricorda il gruppo Squadra Italia con cui ha partecipato a Sanremo | Eravamo 11

Wilma Goich ricorda il gruppo Squadra Italia, perché ha partecipato con loro a Sanremo nel 1994, un evento che le cambiò la carriera. La cantante ha raccontato che l’idea nacque in occasione dei Mondiali di calcio di quell’anno, e il gruppo era composto da undici artisti provenienti da diversi generi musicali. Quell’esperienza le rimane nel cuore, anche se nel tempo la formazione si ridusse e molti di loro si sono allontanati. Wilma ha rivissuto quei momenti durante un’intervista, parlando di come si sentiva a cantare con tanti colleghi in un palco così importante.

Sanremo ’94: Wilma Goich e la memoria di una “Squadra Italia” ridotta nel tempo. A distanza di quasi trent’anni dal Festival di Sanremo del 1994, Wilma Goich ha rievocato l’esperienza con il progetto “Squadra Italia”, un gruppo di undici artisti lanciato sull’onda dell’entusiasmo per i Mondiali di calcio. L’amara constatazione, rilasciata durante la trasmissione “La Volta Buona”, è che oggi, su quei dodici volti, solo quattro sono ancora in vita. Un progetto ambizioso sull’onda dei Mondiali. L’idea di “Squadra Italia” nasceva in un clima di grande ottimismo nazionale, con l’Italia in attesa dei Mondiali di calcio del 1994.🔗 Leggi su Ameve.eu

