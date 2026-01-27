Il mio ex marito Edoardo Vianello non ha mai fatto il nonno Mio nipote mi ha detto ‘mi ha chiamato una volta o due' | Wilma Goich smentisce la versione del cantante

In un contesto di tensione familiare, Wilma Goich ha chiarito la propria posizione riguardo al rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello e il loro nipote. La questione si inserisce in un quadro di dissidi che coinvolgono anche la perdita della figlia Susanna, scomparsa nel 2020. La vicenda evidenzia le dinamiche complicate di una famiglia in fase di confronto e di elaborazione del dolore.

Continua lo scontro a distanza tra Wilma Goich e l’ex marito Edoardo Vianello, una distanza ancora più grande dopo la morte della figlia Susanna, scomparsa nel 2020. “Da quando è mancata Susanna si è rotto il rapporto con mio nipote Gianlorenzo, ma non ho ben capito perché. Ci diamo degli appuntamenti, ma non ci incontriamo. Non capisco questo comportamento, però lo rispetto”, aveva dichiarato il cantante a “La Volta Buona”. Sostenuto da sua moglie Elfride: “Io l’ho visto crescere, ho fatto da babysitter a Gianlorenzo. Avevamo un legame fortissimo. Somiglia tantissimo a lei. Lo vorrei a casa tutti i giorni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

