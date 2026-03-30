Weekend di Pasqua in arrivo | che tempo farà nel Foggiano

Il fine settimana di Pasqua si avvicina e molte persone si chiedono quale sarà il meteo nel Foggiano. Negli ultimi mesi, la regione ha sperimentato diversi cambiamenti climatici, con periodi di instabilità prolungata. Le previsioni indicano ancora variabilità, con possibilità di pioggia e temperature che si aggirano intorno alla media stagionale. La situazione rimane soggetta a aggiornamenti in base alle condizioni atmosferiche.

Che tempo farà a Pasqua e a Pasquetta? Interrogativo che sorge spontaneo, soprattutto alla luce della lunga instabilità degli ultimi mesi che ha riguardato la Puglia. Ebbene, anche nella settimana Santa appena iniziata sarà all'insegna dell'instabilità. Come spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un peggioramento nella serata di lunedì sulla Puglia, con il ritorno di piogge e rovesci a partire dalle zone settentrionali. Nevicherà sui rilievi della Daunia a partire dai 900 m di quota e le temperature diminuiranno sensibilmente: a Foggia le massime non andranno oltre i 10°C, a Bari si fermeranno intorno agli 11°C, a Brindisi 12°C, a Lecce 13°C. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Weekend di Pasqua in arrivo: che tempo farà nel Foggiano Una raccolta di contenuti su Weekend di Pasqua in arrivo che tempo... Arrriva febbraio, che tempo farà nel weekend a ComoMasse d'aria polare marittima in arrivo dal Labrador continuano ad alimentare un intenso flusso atlantico, all'interno del quale si formano profondi... Che tempo farà nel weekend a Como: resiste l'anticicloneL'anticiclone rimarrà protagonista almeno fino alla fine della settimana sul Centro-Sud Europa e sull'Italia, ma con alcune insidie. Leggi anche: Che tempo farà nel secondo weekend del 2026: attenzione al vento Che bello è se la domenica la passo con te - Coro ultras Paganese [CON TESTO]