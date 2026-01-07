Che tempo farà nel secondo weekend del 2026 | attenzione al vento

Nel secondo weekend del 2026, le condizioni meteorologiche in Europa saranno influenzate da un’intensa massa di aria fredda di origine artica. Si prevedono temperature inferiori alla media stagionale, con particolare attenzione ai venti che potrebbero intensificarsi, causando possibili disagi. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo locali per prepararsi adeguatamente alle condizioni previste, soprattutto nelle regioni più soggette a raffiche di vento.

Con l'avvio del nuovo anno l'Europa è entrata in una fase pienamente invernale. Un vasto afflusso di aria molto fredda di origine artica ha raggiunto il continente, con temperature ben al di sotto delle medie stagionali su ampie aree, in particolare su Scandinavia, Europa centrale ed Europa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

