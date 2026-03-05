Che tempo farà nel weekend a Como | resiste l' anticiclone

Per il fine settimana a Como, il tempo sarà influenzato dall'anticiclone che continuerà a dominare sul Centro-Sud Europa e sull'Italia. Le previsioni indicano giornate generalmente soleggiate, anche se alcune nuvole potrebbero comparire in serata. Le temperature rimarranno stabili e miti, senza particolari variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni o eventi atmosferici estremi.

L'anticiclone rimarrà protagonista almeno fino alla fine della settimana sul Centro-Sud Europa e sull'Italia, ma con alcune insidie. Tra il Marocco e il Mediterraneo occidentale si è approfondito un vortice che segnerà il passo, ostacolato nel suo movimento verso est dall'anticiclone, ma sarà comunque in grado di inviare impulsi debolmente instabili verso le isole maggiori, con nubi e qualche pioggia. Sul finire della settimana i fenomeni si estenderanno anche a parte delle regioni del Centro-Sud peninsulare, mentre sul resto d'Italia prevarrà la stabilità anticiclonica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per il fine settimana secondo gli esperti di 3bMeteo a Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

