Arrriva febbraio che tempo farà nel weekend a Como

Nel fine settimana, il tempo a Como cambierà bruscamente. Una massa d'aria polare proveniente dal Labrador si sta avvicinando, portando temperature più basse e freddo intenso. Le previsioni segnalano un cielo coperto e ventoso, con possibili precipitazioni. La città si prepara a un weekend all’insegna del clima invernale, con le strade che potrebbero essere scivolose e le temperature che scenderanno sotto lo zero durante le ore più fredde.

Masse d'aria polare marittima in arrivo dal Labrador continuano ad alimentare un intenso flusso atlantico, all'interno del quale si formano profondi vortici ciclonici, vere e proprie tempeste. Questi sistemi si dirigono verso l'Europa occidentale e una volta raggiunto il Mediterraneo, trovano.

