VOTAntonio | Il centrodestra torni a fare il centrodestra

Il centrodestra ha ricevuto un invito a tornare a rappresentare le proprie radici, mentre le recenti dinamiche interne sembrano concentrarsi su incontri tra pochi e discussioni su rimpasti di governo. Si segnala che il dibattito pubblico si focalizza su decisioni prese nelle stanze chiuse e sui programmi politici, mentre la popolazione aspetta interventi concreti sui temi principali.

Il "consiglio non richiesto" suona come un ultimo avviso ai naviganti. Il centrodestra rischia di scivolare nel più classico degli errori: chiudersi nei vertici, perdersi nei "rimpastini" e farsi distrarre dai salotti televisivi, mentre il Paese reale chiede risposte. Paura di essere esclusi e ossessione delle notifiche. Siamo sempre più vittime dell’ansia da sconnessione Si chiama Fomo e sembra il nome di un locale all’ultima moda, invece è quello di una patologia psicologica. Il termine «fomo», infatti, in realtà è l’acronimo di Fear Of Missing Out, che significa paura di essere esclusi. Da che cosa? Non - intendiamoci - letteralmente dalla società tutta, quanto dalla socialità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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L'analisi: il centrodestra ha votato compatto a favore della riforma, ma a fare la differenza è stato l'elettorato "dormiente"Nelle Marche le preferenze ottenute lo scorso settembre da Francesco Acquaroli sono identiche a quelle del Sì al referendum.

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