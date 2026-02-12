Michele Emiliano potrebbe tornare a indossare la toga. Dopo 23 anni, si parla di un possibile ritorno nel mondo della magistratura, lasciando temporaneamente da parte la politica. La decisione ancora non è ufficiale, ma l’ipotesi preoccupa chi lo ha visto, finora, come uno tra i protagonisti della scena politica pugliese.

Dopo 23 anni potremmo ritrovarci di nuovo Michele Emiliano con la toga. Il rischio è concreto per l'ex governatore della Puglia. Dopo essersi ritirato dalla corsa alle elezioni del 2025, per l'ex pm era infatti pronta una poltrona da consigliere giuridico di Antonio Decaro, suo successore alla guida della Regione. Un modo anche per restare nel mondo della politica in cui è entrato nel 2003, quando si candidò a sindaco di Bari. Ma il C onsiglio superiore della magistratura per il momento non ha ancora deciso sulla sua richiesta di poter continuare a stare fuori dalla magistratura e avere così un incarico in Regione, con un compenso - tra l'altro - di 130mila euro l'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Michele Emiliano ancora senza poltrona. Il rischio è che torni a fare il magistrato

