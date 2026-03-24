L' analisi | il centrodestra ha votato compatto a favore della riforma ma a fare la differenza è stato l' elettorato dormiente

Nelle Marche le preferenze ottenute lo scorso settembre da Francesco Acquaroli sono identiche a quelle del Sì al referendum. Discorso differente per il centrosinistra e il No, quest'ultimo con oltre 100mila voti in più ANCONA – “Forse sì, forse no” cantavano i The Kolors nel 2023 nella loro celebre hit “Italodisco”. Ebbene le urne hanno parlato tra domenica e lunedì e a vincere è stato senza se e senza ma il No, in Italia come nelle Marche. Si tende sempre a dire che il voto espresso in un referendum costituzionale non è e non deve essere di tipo politico. Eppure non è mai stato e mai sarà così. I motivi sono due e anche abbastanza... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Temi più discussi: L'analisi del voto, spinta dagli elettori dormienti e il fattore moderato; Referendum Giustizia, ha vinto il No: i motivi e l’analisi del voto; Referendum, analisi flussi: centrodestra compatto, ma No al 17.9% in FI e al 14% nella Lega. Decisivi i giovani; Referendum giustizia, ecco chi ha 'tradito': l'analisi e la sorpresa dal voto.

Referendum, nella Marca il no vince solo a Treviso e Mogliano. Sì anche nel Comuni a guida Pd. L'analisiCi sono solo due no sulla cartina del referendum nella Marca: Treviso e Mogliano. Nelle due città, entrambe guidate dal centrodestra, la prima dal leghista Mario Conte e la seconda ... ilgazzettino.it

L'analisi del voto, spinta dagli elettori dormienti e il fattore moderatoSulla bilancia del NO al referendum costituzionale hanno pesato quegli elettori 'dormienti', che in genere non votano ma questa volta sono scesi in campo per dire la loro sulla riforma della giustizia ... ansa.it

Per niente offuscata dalla stizza, l’analisi di @masechi per ridare slancio al centrodestra sconfitto. Tornare ad accusare i meridionali di essere scansafatiche e assistiti. Prendersela coi giovani perché non stanno con #Trump e #Netanyahu. Se questi sono gli a x.com

L'ANALISI DEL VOTO IN VENETO / In Veneto stravince il sì trascinato dal voto nelle province, mentre nei capoluoghi (anche nella Treviso del ministro Nordio) si impone il no. L’analisi del risultato e le prospettive a Nord Est - facebook.com facebook