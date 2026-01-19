Cantiere di via Fauché protesta del centrodestra | La sinistra non sa cosa fare e ordina di abbatterlo

Il consiglio comunale di Milano ha approvato un consiglio straordinario sull’urbanistica, richiesto dall’opposizione di centrodestra. Durante la seduta, i rappresentanti hanno esposto cartelli riguardanti il cantiere di via Fauché, criticando le decisioni della maggioranza e denunciando presunti ritardi e problemi. La questione evidenzia le tensioni politiche sulla gestione urbanistica della città e le diverse visioni sul futuro sviluppo edilizio di Milano.

Un consiglio straordinario sull'urbanistica di Milano. Lo chiedono i partiti dell'opposizione di centrodestra a Palazzo Marino che, lunedì, hanno utilizzato una breve interruzione della seduta ordinaria per esporre cartelli con le immagini del cantiere di via Fauché (di cui il Comune ha ordinato la demolizione). Il Comune di Milano ha emesso un'ordinanza di demolizione per il cantiere di via Fauché 9, avviato nel ottobre 2022. Il Comune di Milano ha avviato la procedura di demolizione del cantiere di via Fauchè, segnando il primo caso tra le numerose inchieste sulla pianificazione urbanistica della città. Dopo l'ordine di demolizione del cantiere di via Fauchè cresce l'angoscia tra centinaia di famiglie che vivono in abitazioni finite al centro delle inchieste urbanistiche di Milano. Mutui pagati, atti firmati davanti a un notaio, case acquistate in buona fede.

