Un volo Ryanair partito da Bergamo e diretto a Bari ha subito una turbolenza intensa, causando diversi feriti tra i passeggeri. L'Autorità per la sicurezza nazionale ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle circostanze esatte del maltempo.

Un volo Ryanair da Bergamo a Bari è stato colpito da forte turbolenza causando diversi feriti, di cui uno grave ma non in pericolo di vita. L’atterraggio è avvenuto in sicurezza con soccorsi già presenti sul posto. Dopo l’incidente, l’Ansv ha aperto un’inchiesta per chiarire dinamiche, condizioni meteo e rispetto delle procedure operative. Paura sul volo Ryanair L’episodio è accaduto il 26 marzo durante un volo Ryanair. Il collegamento aereo era partito dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari, in condizioni meteo instabili. Il velivolo, un Boeing 737-800 operato da Malta Air per conto della compagnia irlandese, è stato interessato da una turbolenza particolarmente intensa durante la fase di crociera, causando momenti di tensione tra i passeggeri, con diversi feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Volo Ryanair partito da Bergamo, ci furono feriti per una turbolenza: l'Ansv classifica come "incidente"

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