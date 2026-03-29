Forte turbolenza paura a bordo del volo Ryanair Bergamo – Bari | ci sono feriti

Un volo Ryanair partito da Bergamo e diretto a Bari ha vissuto un momento di forte turbolenza durante il volo, provocando diverse ferite tra i passeggeri. La tratta, che dura circa un’ora e viene effettuata quotidianamente, è molto utilizzata da pendolari, turisti e lavoratori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere le persone rimaste coinvolte nell’incidente aereo.

Per chi vola spesso tra Bergamo e Bari, è una tratta quasi routine: poco più di un’ora in aria, un collegamento quotidiano frequentato da pendolari, turisti e lavoratori. Eppure nella giornata di giovedì 26 marzo, a bordo del volo FR-4132 di Ryanair, operato da Malta Air, quel tragitto apparentemente ordinario si è trasformato in un viaggio segnato da paura e concitazione. >> Canzonissima, Caterina Balivo nera dopo quelle parole: finisce malissimo. Milly spiazzata e gelo in studio L’aereo, un Boeing 737-800, stava viaggiando regolarmente in fase di crociera quando una turbolenza particolarmente intensa ha colpito il velivolo all’improvviso. La scossa è stata così forte da provocare il ferimento di alcune persone a bordo, spezzando in pochi istanti la calma che di solito accompagna la parte più stabile del volo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Turbolenza sul volo Ryanair tra Bergamo e Bari, feriti alcuni passeggeri: Ansv apre inchiestaDurante la forte turbolenza avvenuta in fase di crociera, alcuni passeggeri, spiega in una nota l'Ansv, sono rimasti feriti. Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari, terrore a bordo e passeggeri feritiMomenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair. Una raccolta di contenuti su Ryanair Bergamo Temi più discussi: Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezza; Paura sul volo Bergamo-Bari: passeggeri feriti e indagine aperta; Paura sul volo Bergamo-Bari, feriti alcuni passeggeri: aperta un'inchiesta; Turbolenza improvvisa sul volo Bergamo-Bari: feriti a bordo, ANSV apre un’indagine. Paura sul volo Bergamo-Bari, turbolenza e passeggeri feritiAttimi di paura sul volo FR-4132 Ryanair, operato da Malta Air, partito da Bergamo e diretto a Bari, dove una violenta turbolenza ha provocato il ferimento di ... thesocialpost.it Forte turbolenza sul Bergamo-Bari, passeggeri feriti. L'Ansv apre indagine: Incidente aeronauticoGiovedì 26 marzo a bordo del volo Ryanair un numero ancora imprecisato di persone a bordo è rimasto vittima di lesioni causate dall’improvvisa turbolenza ... bari.repubblica.it Maltempo sull'aeroporto di Bergamo, questo il motivo per il dirottamento di questo volo Ryanair da Tirana. Altri voli per BGY si sono diretti a Verona e Parma - facebook.com facebook