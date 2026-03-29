Forte turbolenza paura a bordo del volo Ryanair Bergamo – Bari | ci sono feriti

Da caffeinamagazine.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo Ryanair partito da Bergamo e diretto a Bari ha vissuto un momento di forte turbolenza durante il volo, provocando diverse ferite tra i passeggeri. La tratta, che dura circa un’ora e viene effettuata quotidianamente, è molto utilizzata da pendolari, turisti e lavoratori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere le persone rimaste coinvolte nell’incidente aereo.

Per chi vola spesso tra Bergamo e Bari, è una tratta quasi routine: poco più di un’ora in aria, un collegamento quotidiano frequentato da pendolari, turisti e lavoratori. Eppure nella giornata di giovedì 26 marzo, a bordo del volo FR-4132 di Ryanair, operato da Malta Air, quel tragitto apparentemente ordinario si è trasformato in un viaggio segnato da paura e concitazione. >> Canzonissima, Caterina Balivo nera dopo quelle parole: finisce malissimo. Milly spiazzata e gelo in studio L’aereo, un Boeing 737-800, stava viaggiando regolarmente in fase di crociera quando una turbolenza particolarmente intensa ha colpito il velivolo all’improvviso. La scossa è stata così forte da provocare il ferimento di alcune persone a bordo, spezzando in pochi istanti la calma che di solito accompagna la parte più stabile del volo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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