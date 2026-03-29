Turbolenza sul volo Ryanair tra Bergamo e Bari feriti alcuni passeggeri | Ansv apre inchiesta

Nella giornata di giovedì 26 marzo, un aereo Boeing B738 di Ryanair operato da Malta Air, in viaggio da Bergamo Orio al Serio a Bari Palese, è stato coinvolto in una turbolenza che ha causato feriti tra alcuni passeggeri. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv) ha avviato un'inchiesta per approfondire quanto accaduto.

Durante la forte turbolenza avvenuta in fase di crociera, alcuni passeggeri, spiega in una nota l'Ansv, sono rimasti feriti. Il volo, non senza momenti di apprensione, è durato circa 1 ora e 15 minuti per poi atterrare regolarmente all'aeroporto ‘Karol Wojtyla’ del capoluogo pugliese. I passeggeri coinvolti sono stati soccorsi immediatamente dal personale sanitario presente nello scalo barese. Per uno di loro, secondo le prime informazioni, vi sarebbero state conseguenze più serie. BariToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cozze e crudo di mare, l'esperto Asl dopo i casi di epatite A in Campania e Lazio: "Ecco come riconoscere i prodotti sicuri (e cosa evitare)" Bari, incendio all'alba in una pizzeria: fiamme invadono il palazzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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