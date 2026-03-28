Turbolenza sul volo Bergamo-Bari | feriti alcuni passeggeri L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezza

Il 26 marzo 2026, durante un volo da Bergamo a Bari, si è verificata una turbolenza improvvisa che ha causato alcuni feriti tra i passeggeri. L’Autorità nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sui danni o sulle condizioni dei feriti è stato ancora comunicato.

Bergamo, 28 marzo 2026 – L’incubo di ogni passeggero, specie quelli che vivono con più ansia i voli in aereo, si è manifestato il 26 marzo 2026 in quota. Una turbolenza forte, che ha provocato il ferimento di alcune persone, ha coinvolto il volo Malta Air FR-4132 (operato per conto di Ryanair) partito da Milano Bergamo e diretto a Bari. L'evento, verificatosi durante la fase di crociera, ha causato il ferimento di diversi occupanti a bordo del Boeing 737-800. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ha comunicato ufficialmente l'apertura di un'indagine di sicurezza. Nonostante l'aereo sia riuscito ad atterrare regolarmente sulla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezza Articoli correlati Forte turbolenza in volo, scoppia il panico: diversi passeggeri feritiAll’inizio sembra tutto normale: il brusio basso in cabina, le cinture che scattano, la luce che vibra appena sopra le teste. Forte turbolenza durante l’atterraggio a Sydney: diversi feriti su un volo Delta AirlinesAlcuni assistenti di volo sono rimasti feriti, i passeggeri illesi: il servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha fatto sapere di aver...