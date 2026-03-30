Perugia arrestato 17enne per terrorismo e propaganda razziale voleva compiere una strage a scuola e suicidarsi - VIDEO

Un diciassettenne è stato arrestato a Perugia con l'accusa di terrorismo e propaganda razziale. Le indagini hanno accertato i suoi contatti con un gruppo Telegram chiamato

Le indagini hanno documentato i contatti tra il minore e il vertice del gruppo Telegram denominato "Werwolf Division", incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della "razza ariana". Tra il materiale sequestrato al ragazzo sono stati trovati veri e propri vademecum dedica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Perugia, arrestato 17enne per terrorismo e propaganda razziale, voleva compiere una strage a scuola e suicidarsi - VIDEO Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle...