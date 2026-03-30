Vibo Marina | Bmw distrutta trovato liquido infiammabile | indizi

Nella notte tra il 30 marzo e il 1 aprile 2026, a Vibo Marina, frazione di Vibo Valentia, un'auto di marca BMW è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul luogo sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare un incendio doloso. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le cause dell'incendio.