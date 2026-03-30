Vibo Marina | Bmw distrutta trovato liquido infiammabile | indizi
Nella notte tra il 30 marzo e il 1 aprile 2026, a Vibo Marina, frazione di Vibo Valentia, un'auto di marca BMW è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul luogo sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare un incendio doloso. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le cause dell'incendio.
Nella notte tra il 30 marzo e l’1 aprile 2026, un veicolo di marca Bmw è stato completamente distrutto dalle fiamme a Vibo Marina, frazione costiera di Vibo Valentia. L’automobile era parcheggiata in una strada pubblica, proprio sotto l’abitazione del proprietario. Le indagini sono già attive: sul luogo dell’incidente è stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile, elemento che spinge gli investigatori verso l’ipotesi di un atto doloso. I Vigili del fuoco del distaccamento locale hanno intervenuto prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona circostante. Al momento delle operazioni, erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia, che hanno avviato gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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