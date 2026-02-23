Un colpo alla testa della moglie il liquido infiammabile sull' auto | gli indizi che hanno portato all' arresto di Ciro Caliendo

Da foggiatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciro Caliendo ha colpito alla testa la moglie e ha versato liquido infiammabile sulla sua auto, causando un incendio. Le prove raccolte indicano che il gesto è stato pianificato, portando all’arresto del 48enne di San Severo. La polizia ha trovato tracce di combustibile e testimoni hanno riferito di comportamenti sospetti prima dell’incidente. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio di questa vicenda.

Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. È questa l'ipotesi di reato formulata a carico di Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo 48enne di San Severo, arrestato dalla polizia con l'accusa di aver pianificato e attuato l'uccisione della moglie, Lucia Salcone, ‘inscenando’ un terribile incidente stradale con incendio del mezzo coinvolto. Il fatto risale alla notte del 27 settembre di due anni fa e Caliendo - sin da subito indagato, a piede libero, per omicidio volontario - ha sempre parlato in termini di “drammatica fatalità”. Dopo 9 mesi di indagini, a decretare la svolta nel caso sarebbero stati gli esiti delle perizie e degli accertamenti tecnico-scientifici ordinati dalla Procura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Non fu un incidente, Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia SalconeCiro Caliendo, imprenditore di San Severo, è stato arrestato all’alba per aver ucciso sua moglie Lucia Salcone, il cui corpo è stato trovato tra le fiamme della loro auto.

Ciro Caliendo arrestato: «Ha ucciso la moglie e inscenato un incidente»Ciro Caliendo è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver ucciso la moglie e di aver inscenato un incidente per coprire il delitto.

