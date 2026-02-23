Un colpo alla testa della moglie il liquido infiammabile sull' auto | gli indizi che hanno portato all' arresto di Ciro Caliendo

Ciro Caliendo ha colpito alla testa la moglie e ha versato liquido infiammabile sulla sua auto, causando un incendio. Le prove raccolte indicano che il gesto è stato pianificato, portando all’arresto del 48enne di San Severo. La polizia ha trovato tracce di combustibile e testimoni hanno riferito di comportamenti sospetti prima dell’incidente. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio di questa vicenda.

Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. È questa l'ipotesi di reato formulata a carico di Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo 48enne di San Severo, arrestato dalla polizia con l'accusa di aver pianificato e attuato l'uccisione della moglie, Lucia Salcone, ‘inscenando’ un terribile incidente stradale con incendio del mezzo coinvolto. Il fatto risale alla notte del 27 settembre di due anni fa e Caliendo - sin da subito indagato, a piede libero, per omicidio volontario - ha sempre parlato in termini di “drammatica fatalità”. Dopo 9 mesi di indagini, a decretare la svolta nel caso sarebbero stati gli esiti delle perizie e degli accertamenti tecnico-scientifici ordinati dalla Procura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Non fu un incidente, Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia SalconeCiro Caliendo, imprenditore di San Severo, è stato arrestato all’alba per aver ucciso sua moglie Lucia Salcone, il cui corpo è stato trovato tra le fiamme della loro auto.

Ciro Caliendo arrestato: «Ha ucciso la moglie e inscenato un incidente»Ciro Caliendo è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver ucciso la moglie e di aver inscenato un incidente per coprire il delitto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: ROGOREDO: ABDERRAHIM ZAK MANSOURI UCCISO DA UN COLPO ALLA TESTA, SI RAFFORZA L’IPOTESI DI OMICIDIO VOLONTARIO PER IL POLIZIOTTO; Ucciso con un colpo di pistola alla testa. Trovato cadavere nella campagna di Bra; Milan, Loftus-Cheek esce in barella per un colpo alla testa: al suo posto entra Jashari; L’Atalanta batte un colpo da Champions: rimonta di testa e cuore, Napoli battuto 2-1.

Loftus-Cheek lascia il campo in barella dopo un colpo alla testa: frattura dell’osso alveolare, si operaLoftus-Cheek costretto a lasciare il campo dopo un duro colpo alla testa in seguito ad un duro scontro con Corvi ... fanpage.it

Brutto infortunio alla testa per Sorloth, uscito in barella: in ospedale con una brutta lacerazioneA metà del primo tempo l'Atletico Madrid ha dovuto rinunciare a Sorloth, uscito dal campo in barella dopo aver subito un colpo alla testa. Come da prassi è stato attivato il protocollo per il trauma ... fanpage.it

Avrebbe ucciso la moglie e poi simulato un incidente stradale. E' quanto sarebbe accaduto il 27 settembre del 2024 sulla strada provinciale 13, nelle campagne di San Severo, in provincia di Foggia. Ciro Caliendo, inizialmente indagato per la morte della m - facebook.com facebook

Lucia Salcone morta nell’auto in fiamme: arrestato il marito Ciro Caliendo, cosa è successo x.com