Incidente fra mezzi pesanti e sversamento di liquido infiammabile chiusa la A22

Da modenatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte, un incidente lungo l'autostrada A22 ha coinvolto mezzi pesanti e provocato uno sversamento di liquido infiammabile, portando alla chiusura temporanea della tratta. Le operazioni di soccorso sono state immediate, con interventi per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza la zona. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore.

Notte di intenso lavoro per i soccorritori lungo l'autostrada A22 del Brennero. Intorno alle 3:30 di questa notte, un grave incidente stradale ha paralizzato la circolazione in direzione Sud, all'altezza dello svincolo di immissione sulla A1. Per cause ancora al vaglio delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

