Incendio in pizzeria a Secondigliano nessuna traccia di liquido infiammabile | ipotesi incidente
Dopo i primi rilievi nella pizzeria "Benvenuti al Sud" di Secondigliano, colpita da un grave incendio, si propende per la pista del tragico incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Incendio nella pizzeria “Benvenuti al Sud” a Secondigliano: gravi danni al locale
Un incendio ha distrutto la pizzeria
Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastanteDalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il pala ... ilgiornale.it
Incendio in una pizzeria di Secondigliano, palazzo evacuatoNapoli, 9 feb. (askanews) - Sei squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio scoppiato in una pizzeria a Secondigliano. Le operazioni, iniziate dalle 4.40 del mattino, hanno visto impe ... quotidiano.net
L'intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Napoli per l'incendio a Secondigliano della pizzeria 'Benvenuti al Sud' facebook
Sei squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio scoppiato in una pizzeria a #Secondigliano. x.com
