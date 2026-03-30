Un uomo di 28 anni è stato arrestato in centro dopo un inseguimento in scooter. Durante la fuga, ha lasciato il veicolo e ha tentato di scappare a piedi, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. Nel suo scooter sono stati trovati denaro e cocaina nascosti. La fuga si è conclusa in via Ginori, dove l’arresto è stato eseguito.

Quando si è trovato costretto ad abbandonare lo scooter in via Ginori, trovando la strada chiusa e non potendo dunque proseguire oltre, ha provato a scappare a piedi. La sua fuga, iniziata dopo aver cercato di eludere un controllo di polizia, è tuttavia durata ben poco, con i poliziotti che, a seguito di un breve inseguimento per le vie del centro, lo hanno bloccato e successivamente arrestato. Si è concluso così, nel primo pomeriggio di domenica 29 marzo, il tentativo di farla franca di un 28enne, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di spaccio di sostanza stupefacente, accompagnato prima negli uffici della questura e quindi trasferito in carcere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Via Ginori, 28enne arrestato dopo un inseguimento per le vie del centro: nello scooter nascondeva soldi e cocaina

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