Pusher con lo scooter travolge un carabiniere nascondeva sotto la sella 30 grammi di cocaina | arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giarre dopo essere stato fermato mentre guidava uno scooter contromano nel centro della città. Durante il controllo, l’uomo ha travolto un carabiniere e, sotto la sella del mezzo, sono stati trovati 30 grammi di cocaina. L’arresto è stato eseguito sul posto e la droga sequestrata.

Alla vista dei militari lo spacciatore diciannovenne ha tentato di fuggire, urtando volontariamente uno dei militari che aveva intimato l’alt I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 19enne trovato in possesso di droga. Il ragazzo è stato notato mentre percorreva contromano a bordo di uno scooter una via del centro. Alla vista dei militari il giovane ha tentato di fuggire, urtando volontariamente uno dei militari che aveva intimato l’alt. Bloccato e messo in sicurezza, il giovane è stato perquisito e aveva in tasca quasi un grammo di cocaina e 1 grammo di marijuana mentre, nel vano sotto la sella del motorino aveva nascosto altri 30 grammi di cocaina, 6 di marijuana e quasi 600 euro, oltre a un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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