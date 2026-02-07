Rapina tre donne e tenta la fuga in auto | 40enne arrestato dopo un folle inseguimento per le vie del centro

Un uomo di 40 anni ha seminato il panico nel centro di Mantova, rapinando tre donne e cercando di scappare in auto. Le vittime sono state aggredite alle spalle, poi l’uomo ha tentato di dileguarsi, ma è stato raggiunto da una volante dopo un inseguimento lungo le vie del centro. La polizia lo ha arrestato sul posto.

Mantova, 7 febbraio 2026 – Ha seguito le proprie vittime, tre in tutto, e le ha rapinate aggredendole alle spalle. Poi, nel tentativo di scappare a bordo di un Audi bianca, ha speronato le pattuglie della polizia e infine si è schiantato contro un albero. Nella sera del 4 febbraio, anche se l’accaduto è stato reso noto solo ora, un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Mantova. Chi è Wenham Liu, il “fantasma” di Rogoredo: cercato dalla moglie prima del raid, denunciato e rilasciato due volte, affetto da disturbi psichici Gli sono contestati diversi reati, tra i quali rapina aggravata, lesioni, personali e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

