Grottaferrata | Arrestati due uomini dopo rapina a anziana inseguimento per le vie del centro e recupero del denaro

Due uomini sono stati arrestati a Grottaferrata dopo aver rapinato un’anziana di 90 anni. La rapina è avvenuta sabato 14 febbraio, quando i ladri hanno forzato la porta di casa e hanno portato via denaro e oggetti di valore. La polizia, allertata dalla vittima, ha inseguito i sospetti per le vie del centro e li ha fermati poco dopo. Durante l’arresto sono stati recuperati i soldi sottratti.

Rapina a Grottaferrata: Inseguimento e Arresto di Due Sospetti per il Furto a una Nonagenaria. Grottaferrata è scossa da un audace furto in abitazione avvenuto sabato 14 febbraio. Due uomini, un cittadino georgiano di 46 anni e un ucraino di 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a seguito di un inseguimento a piedi dopo aver sottratto 350 euro a una donna di 91 anni. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di recuperare il denaro e di sequestrare gli strumenti utilizzati per lo scasso. Dinamica del Furto e Inseguimento nel Centro di Grottaferrata. L'episodio si è consumato in un condominio di Piazza Guglielmo Marconi, nel cuore di Grottaferrata.