' VerdePisa' la mostra mercato del florovivaismo in centro storico

Nel cuore della città si tiene una mostra mercato dedicata al florovivaismo, che mette in mostra piante, fiori e prodotti legati al settore. L’evento si svolge in un’area dedicata agli incontri, dove è presente anche un bookshop gestito dalla Libreria Pellegrini, con pubblicazioni focalizzate sul tema del verde e della relazione tra natura e ambiente urbano.

bilità e al rapporto tra natura e città. Nell’area incontri sarà presente anche un bookshop curato dalla Libreria Pellegrini, con pubblicazioni dedicate al tema del verde. I laboratori saranno realizzati in collaborazione con la Fondazione Carta Etica del Packaging e con LEGO Natura per i più piccoli. In programma anche dimostrazioni dedicate all’arte del bonsai, al kokedama e alla realizzazione di terrarium. Sabato mattina è prevista una visita guidata dal titolo “Alla scoperta della flora spontanea cittadina”, con il professor Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto Botanico di Pisa.Durante i giorni della manifestazione sarà possibile visitare l’Orto Botanico con ingresso promozionale al costo di 3 euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'VerdePisa', la mostra mercato del florovivaismo in centro storico Contenuti utili per approfondire 'VerdePisa' la mostra mercato del... Primavera a Casalserugo con la mostra mercato del florovivaismo, espositori e luna parkDomenica 29 marzo, dalle 9 alle 20, vi aspettiamo lungo via Umberto I (chiusa al traffico) per una giornata piena di colori, profumi e divertimento!... Myplant 2026: segna nuovo primato, record storico per l’export del florovivaismo italiano(Adnkronos) – La decima edizione di Myplant & Garden 2026 si è chiusa il 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho rafforzando ulteriormente la leadership... Lavori al via in piazza Garibaldi: dal 21 marzo il mercato del sabato si sposta nel cuore del centro storicoFABRIANO - A partire da sabato 21 marzo il mercato settimanale sarà temporaneamente ricollocato nel centro storico, con una nuova distribuzione degli...