Myplant 2026 | segna nuovo primato record storico per l’export del florovivaismo italiano

Myplant & Garden 2026 ha raggiunto un nuovo record storico di export per il florovivaismo italiano, grazie alla forte domanda internazionale. La decima edizione dell'evento ha attirato più di 20 mila visitatori e circa 900 espositori, evidenziando l’espansione del settore nel mercato globale. La crescita delle esportazioni ha evidenziato come il florovivaismo italiano si sia affermato come un settore strategico per lo sviluppo urbanistico e territoriale. La fiera si conclude con segnali di ulteriore espansione.

(Adnkronos) – La decima edizione di Myplant & Garden 2026 si è chiusa il 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho rafforzando ulteriormente la leadership dell'evento nel sistema fieristico internazionale e confermando al tempo stesso la crescente rilevanza economica, sociale e strategica del florovivaismo nei mercati e nelle politiche di sviluppo urbano e territoriale in.