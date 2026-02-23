Lavori al via in piazza Garibaldi | dal 21 marzo il mercato del sabato si sposta nel cuore del centro storico

Il mercato del sabato si sposta in piazza Garibaldi a causa dei lavori in corso in via G., che iniziano il 21 marzo. La decisione permette di evitare disagi ai commercianti e ai clienti durante le opere di riqualificazione. I banchi si distribuiscono lungo le strade principali del centro storico, creando un’area più compatta e accessibile. Gli organizzatori prevedono che questa soluzione temporanea favorisca comunque la vivacità della piazza. La riapertura dello spazio originale è prevista tra alcune settimane.

FABRIANO - A partire da sabato 21 marzo il mercato settimanale sarà temporaneamente ricollocato nel centro storico, con una nuova distribuzione degli spazi lungo via G.B. Miliani, corso della Repubblica e piazza del Comune. La riorganizzazione resterà in vigore fino al termine dei lavori di ripristino delle infrastrutture a rete e di scopertura del Fiume Giano, che interesseranno in particolare l’area di Piazza Garibaldi per un periodo stimato di circa un anno. L’intervento, che coinvolgerà integralmente piazza Garibaldi e richiederà di mantenere libero anche il primo tratto di corso della Repubblica in prossimità dell’incrocio tra via Cialdini, piazza Garibaldi e via Ramelli, rende necessaria una nuova organizzazione del mercato cittadino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Piazza Mazzini cambia volto: smontato il primo dehors nel cuore del centro storico a ComoPiazza Mazzini ha visto la rimozione del primo dehors, causata dalla decisione di ridimensionare le strutture esterne dei locali nel centro storico di Como.

Fragagnano, lavori in piazza e restyling del centro storicoProseguono i lavori di restyling nella centrale Piazza Regina Elena a Fragagnano, un intervento volto a valorizzare lo spazio urbano e migliorare la qualità della vita di residenti e visitatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Al via i lavori di rifacimento della scarpata del Parco Mignone; Viale Manzoni: al via i lavori al cavalcavia; Mirano investe sulla città: dal 23 febbraio al via i lavori per 800 mila euro; Procede il maxi programma di rinnovo dell’acquedotto. Al via i lavori nel Borgaccio.

Lavori al via in due punti dell'autostrada Palermo-Catania, l'Anas: Cantieri chiusi prima di PasquaInterventi sul viadotto Himera II e sui viadotti Cubo e Perriera lungo l'A19. Previsti doppi sensi di marcia temporanei per garantire il traffico, ma i disagi alla circolazione saranno inevitabili ... palermotoday.it

Restyling verde per via Marina a Milano, al via i lavori in settimanaUn restyling verde ispirato ai progetti originali settecenteschi: è stato presentato lo studio di riqualificazione dell'ambito di via Marina, strada alberata con grandi spazi verdi, danneggiati dal nu ... ansa.it

Inizieranno i lavori per le stazioni di Chiesa Nuova, Piazza Pia/Castel Sant'Angelo, Ottaviano e Mazzini - facebook.com facebook