Primavera a Casalserugo con la mostra mercato del florovivaismo espositori e luna park

Domenica 29 marzo, dalle 9 alle 20, vi aspettiamo lungo via Umberto I (chiusa al traffico) per una giornata piena di colori, profumi e divertimento! Mostra mercato del florovivaismo con tanti espositori e prodotti del territorio e luna park per i più piccoli in piazza. Nel pomeriggio lo spettacolo itinerante di bolle di sapone con H2O Bolle.Stand gastronomico con panini, piadine, hamburger, patatine, birre e bibite. Una giornata da vivere insieme, tra famiglie, amici e tanta voglia di stare all’aria aperta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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