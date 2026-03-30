Il 12 aprile a Vercelli si terrà la 58ª edizione del Trofeo Bertinetti, un torneo internazionale di spada femminile. Quattro nazioni parteciperanno alla competizione: Italia, Ungheria, Svizzera e Germania. L’evento, che si svolge annualmente, riunisce atlete di diversi paesi e si svolge nel contesto di un tradizionale appuntamento sportivo.

La 58ª edizione del Trofeo Bertinetti si preparerà a Vercelli il prossimo 12 aprile, con un torneo internazionale di spada femminile che vedrà confrontarsi Italia, Ungheria, Svizzera e Germania. L’evento, ospitato nel Palazzetto Bertinetti e al Teatro Civico, conferma la sua posizione come appuntamento longevo e prestigioso, promosso dalla Pro Vercelli Scherma con il sostegno istituzionale della Regione Piemonte e dei principali enti locali. Per la nazionale italiana, la squadra sarà rafforzata dalla presenza dell’olimpionica Giulia Rizzi, affiancata da Federica Isola, Alessandra Bozza e Gaia Caforio. La formula consolidata prevede una fase competitiva iniziale seguita da un gran galà finale che assegnerà il trofeo e la Spada d’Oro intitolata ad Aldo Venè. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vercelli accoglie 4 nazioni: il Trofeo Bertinetti torna il 12 aprile

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