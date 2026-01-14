Euphoria torna il 12 aprile con la terza stagione | TRAILER

HBO ha annunciato il ritorno di Euphoria con la terza stagione, in programma dal 12 aprile. La casa di produzione ha anche pubblicato il trailer, offrendo un'anteprima delle novità che verranno introdotte. La serie, apprezzata per la sua narrazione e il cast, si prepara a proseguire le vicende dei protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

