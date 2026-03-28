Beach sprint a Mondello tutto pronto per le finali del Trofeo Filippi | attesi 400 vogatori di 12 nazioni

A Mondello si sono svolte le prime gare delle finali del Trofeo Filippi di beach sprint, con circa 400 vogatori provenienti da 12 paesi. La competizione si tiene sulla spiaggia, che oggi ha riacquistato il sole dopo un temporale che aveva interessato la giornata precedente. Le gare hanno visto partecipanti di varie nazionalità sfidarsi in diverse categorie.

Oggi il primo giorno di gare dopo il rinvio di ieri a causa del temporale. Domani dalle 8.30 le prove conclusive nel tratto di spiaggia accanto allo stabilimento balneare Primo giorno di gare nella spiaggia di Mondello, finalmente baciata dal sole dopo il temporale di ieri. Pioggia e vento avevano costretto gli organizzatori della Canottieri Mondello, collaborati dal Roggero di Lauria ad annullare il programma della tappa del Trofeo Filippi di beach sprint. La disciplina, “costola” del canottaggio, è stata ammessa alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A scendere per primi in acqua sono stati i senior e gli under 19 per le qualificazioni alle finali di domani, di singolo, doppio misto e 4 misto con timoniere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Beach sprint a Mondello, tutto pronto per le finali del Trofeo Filippi: attesi 400 vogatori di 12 nazioni Articoli correlati Trofeo Filippi: beach spring di canottaggio a Mondello, in gara 400 vogatori provenienti da 12 nazioniLe nazionali presenti a Mondello oltre a quella italiana saranno di: Austria, Croazia, Egitto, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,... Trofeo Lido Filippi beach sprint: Mondello ospita la prima gara internazionale dopo la "rivoluzione dei tornelli"Per il quarto anno consecutivo, Mondello e Palermo si confermano capitali del Beach Sprint, disciplina del Coastal Rowing, canottaggio costiero ad... Aggiornamenti e notizie su Trofeo Filippi Temi più discussi: Trofeo Filippi international: grandi nomi in gara a Mondello; Venti nazioni al Trofeo Lido Filippi di beach sprint, prima tappa a Mondello; Trofeo Lido Filippi beach sprint: Mondello ospita la prima gara internazionale dopo la rivoluzione dei tornelli; La Canottieri Mondello scalda i motori per la prima Tappa del Trofeo Filippi 2026. La Canottieri Mondello scalda i motori per la prima Tappa del Trofeo Filippi 2026Le prove di Beach Sprint dal 27 al 29 marzo nel Golfo di Mondello. In gara atleti egiziani, austriaci, polacchi, francesi, lituani e cechi ... rainews.it La spiaggia di Mondello ospita la prima gara dopo la rivoluzione dei tornelli: il Trofeo Lido Filippi Beach SprintTra gli organizzatori della gara di Coastal Rowing, che entrerà tra i Giochi Olimpici del 2028, il Club Lauria Per il quarto anno consecutivo, Mondello e Palermo si confermano capitali […] ... blogsicilia.it Pioggia, vento e mare grosso hanno costretto gli organizzatori della Canottieri Mondello, collaborati dal Roggero di Lauria, ad annullare il programma di apertura nel pomeriggio di oggi del 4° Trofeo Filippi di beach sprint, costola emergente del canottaggio. C - facebook.com facebook Trofeo Filippi international: grandi nomi in gara a Mondello tinyurl.com/2put89ny #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #Filippiboats #TrofeoFilippi2026 #coastalrowing #beachsprint x.com