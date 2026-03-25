La spiaggia di Mondello si prepara ad accogliere la quarta edizione del Trofeo Filippi, una competizione di beach sprint di canottaggio. Da venerdì, 400 vogatori provenienti da 12 nazioni si sfideranno in questa gara organizzata dalla Canottieri Mondello. L’evento rappresenta la prima tappa del circuito internazionale dedicato a questa disciplina.

Le nazionali presenti a Mondello oltre a quella italiana saranno di: Austria, Croazia, Egitto, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera. Per un totale di circa 400 atleti, per le gare sui 500 metri (250 all'andata e altrettanti metri al ritorno). In acqua oltre 160 atleti per le gare più attese, quelle di finale domenica per le selezioni internazionali con qualifiche il sabato e poi da venerdì di scena i master, gli universitari e i concorrenti per la classifica italiana. La società organizzatrice, la Canottieri Mondello, scenderà in acqua con 46 atleti, mentre 28 vogatori rappresenteranno il Telimar e la Canottieri Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Trofeo Filippi: beach spring di canottaggio a Mondello, in gara 400 vogatori provenienti da 12 nazioni

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