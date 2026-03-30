Vela Berta Calabrò e Chiavarini brillano per l’Italia nel day-1 del Trofeo Princesa Sofia 2026

La prima giornata del Trofeo Princesa Sofia 2026, evento di vela inserito nel Sailing Grand Slam, si è svolta nella baia di Palma di Maiorca. Tra le imbarcazioni italiane, BertaCalabrò e Chiavarini si sono distinte, ottenendo risultati positivi. La regata ha visto condizioni luminose e alcune difficoltà, caratterizzando il primo giorno di gare di questa stagione.

Si apre con una giornata inaugurale tra luci e ombre per i colori azzurri il Trofeo Princesa Sofia 2026, primo appuntamento stagionale del Sailing Grand Slam (massimo circuito internazionale di vela olimpica) in corso di svolgimento nella baia di Palma di Maiorca. Quest’oggi le condizioni meteo variabili hanno portato a diversi abbandoni e rinvii, ma alcune classi hanno comunque completato le prime regate di qualificazione. Italia sugli scudi nel 470 misto, con il binomio composto da Elena Berta e Giulio Calabrò che occupa la terza posizione assoluta dopo tre prove grazie ad un ottimo score di 3-3-4 (6 punti netti, scartando la quarta piazza... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Berta/Calabrò e Chiavarini brillano per l’Italia nel day-1 del Trofeo Princesa Sofia 2026 Approfondimenti e contenuti su Vela Berta Calabrò e Chiavarini... Vela, Ferrari/Dubbini tornano in testa e provano la fuga agli Europei 470! Berta/Calabrò a ridosso del podioVa in archivio con un bilancio molto positivo in chiave azzurra la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, in corso di... Leggi anche: Vela: Ferrari/Dubbini argento agli Europei 470 misto! Bene Berta/Calabrò Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/CalabròPartenza lanciata per l’Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di...