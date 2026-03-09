Vela Ferrari Dubbini partono forte agli Europei 470 In top10 anche Berta Calabrò

Ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, che si tengono a Vilamoura, la squadra italiana composta da Ferrari e Dubbini ha ottenuto una partenza forte, posizionandosi in testa sin dalle prime fasi. Anche Berta e Calabrò sono riusciti a entrare nella top ten della competizione, segnando un buon risultato nelle prime regate della stagione di vela olimpica.

Partenza lanciata per l'Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di svolgimento a Vilamoura. Sulla costa portoghese dell'Algarve si sono disputate oggi le prime tre regate di flotta della Qualifying Series, che si concluderà domani (meteo permettendo) promuovendo i migliori 25 equipaggi alla Gold Fleet. Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti nel day-1, collezionando tre piazzamenti importanti (2-1-3 in ordine cronologico) nella flotta blu e attestandosi in vetta alla classifica generale con 3 punti netti scartando per il momento un terzo posto come peggior risultato.