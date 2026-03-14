Vela | Ferrari Dubbini argento agli Europei 470 misto! Bene Berta Calabrò

Durante i Campionati Europei di vela 470 misto a Vilamoura, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini hanno conquistato una medaglia d’argento, segnando il primo podio per la vela italiana nel 2026. La competizione si è svolta sulle acque portoghesi e ha visto anche Berta e Calabrò ottenere un buon risultato. La gara ha coinvolto numerosi equipaggi che si sono sfidati in condizioni di vento variabile.

Arriva il primo podio per la vela Italiana nella stagione 2026. Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini hanno infatti conquistato la medaglia d’argento in occasione dei Campionati Europei dedicati alla classe 470 misto appena andati in archivio sulle acque lusitane di Vilamoura. Buona prestazione quella degli azzurri, i quali hanno ceduto il passo solo ai britannici Martin Wrigley-Bettine Harris, oggi impeccabili. Nello specifico il rodatissimo equipaggio italiano nelle due regate di medal series, svoltesi attraverso il nuovo format di gara, ha raccolto un quarto ed un ottavo posto, arrivando così a 35 punti netti. Con un buon margine si sono... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Ferrari/Dubbini argento agli Europei 470 misto! Bene Berta/Calabrò Articoli correlati Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/CalabròPartenza lanciata per l’Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di... Vela, Ferrari/Dubbini tornano in testa e provano la fuga agli Europei 470! Berta/Calabrò a ridosso del podioVa in archivio con un bilancio molto positivo in chiave azzurra la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, in corso di... Altri aggiornamenti su Vela Ferrari Dubbini argento agli... Discussioni sull' argomento Dubbini e Ferrari ai piedi del podio dopo la 1a giornata delle Final Series degli Europei 470 misto; Vela: Europei, Dubbini e Ferrari d'argento nel 470 misto a Vilamoura. Vela: Ferrari-Dubbini restano al vertice dopo la seconda giornata agli Europei, bene gli altri azzurriVa in archivio una seconda giornata di competizioni molto positiva per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, binomio attualmente impegnato sulle acque ... oasport.it Europeo 470 a Vilamoura: Ferrari-Dubbini e Berta-Calabrò in Medal SeriesSi avvicina alla conclusione il Campionato Europeo della classe 470 per equipaggi misti in corso a Vilamoura. Dopo le due prove disputate oggi nella Gold Fleet, la classifica generale si è ulteriormen ... pressmare.it Alessandra Dubbini e Giacomo Ferrari hanno concluso le Final Series alle spalle degli inglesi Martin Wrigley e Bettine Harris, #dubbini #ferrari #vela #europei #470misto - facebook.com facebook Domani l’ultimo giorno del Campionato Europeo 470 a Vilamoura, in Portogallo Ferrari-Dubbini e Berta-Calabrò in Medal Series nelle acque portoghesi bit.ly/euro-470-260313 #SportVela | #AmaLaVela x.com