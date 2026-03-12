Vela Ferrari Dubbini tornano in testa e provano la fuga agli Europei 470! Berta Calabrò a ridosso del podio

Nella quarta giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, le squadre italiane hanno conquistato posizioni di rilievo nelle classifiche. Vela, Ferrari e Dubbini sono tornati in testa e cercano di allungare sulla concorrenza, mentre Berta e Calabrò si avvicinano al podio. Le regate si sono svolte nelle acque di Vilamoura, in Portogallo, con un bilancio complessivamente positivo per gli italiani.

Va in archivio con un bilancio molto positivo in chiave azzurra la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Vilamoura. Quando mancano al massimo due regate al termine della Final Series, che stabilirà la griglia di partenza per i dieci equipaggi ammessi alla Medal Series (con un format rinnovato), l'Italia può contare infatti su due imbarcazioni nelle prime quattro posizioni della classifica generale. Dopo aver chiuso davanti a tutti la fase di qualificazione, FerrariDubbini si riportano dunque in vetta alla graduatoria overall con un vantaggio di 8 punti sui britannici Martin WrigleyBettine Harris (2-3-8 oggi) e 13 sugli spagnoli Jordi Xammar HernandezMarta Cardona Alcantara (8-13-5).