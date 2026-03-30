È iniziata la campagna di sensibilizzazione promossa dal Biodistretto Valle di Comino intitolata “Valle di Comino – Insieme per la Bellezza”. L’iniziativa si concentra sulla cura del territorio, sottolineando l’importanza della responsabilità collettiva e dell’identità condivisa tra i soggetti coinvolti. La campagna mira a promuovere pratiche di tutela ambientale e a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di preservare il paesaggio.

A farsi primi interpreti di questo impegno saranno i sindaci e gli amministratori del territorio, che, con il loro esempio, lanceranno un messaggio chiaro alla comunità. A seguire, il coinvolgimento sarà esteso a tutti i cittadini, chiamati a diventare protagonisti attivi nella tutela e valorizzazione della Valle di Comino. Le pagine Instagram e Facebook del Biodistretto saranno utilizzate per il lancio di video e iniziative. Ogni angolo del territorio può essere adottato, curato, rispettato. Anche un gesto semplice – raccogliere un rifiuto, prendersi cura di uno spazio, mantenere pulito un luogo – contribuisce a costruire una visione condivisa di bellezza e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - “Valle di Comino – Insieme per la Bellezza”, al via la campagna di sensibilizzazione del Biodistretto

Contenuti utili per approfondire Valle di Comino Insieme per la Bellezza...

"Insieme per le donne": campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genereFRANCAVILLA FONTANA - Martedì 13 gennaio, presso la sala del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, si terrà un convegno dal titolo "Collaborare...

Leggi anche: Rischi del web, al via la campagna di sensibilizzazione dei carabinieri sulle confezioni della Centrale del Latte di Salerno

Al via la campagna di sensibilizzazione per introdurre l'educazione alle relazioni a scuolaL’obiettivo è chiaro: fare diventare l’educazione alla relazioni una materia scolastica obbligatoria.