Rischi del web al via la campagna di sensibilizzazione dei carabinieri sulle confezioni della Centrale del Latte di Salerno

I Carabinieri promuovono una campagna di sensibilizzazione sui rischi del web, utilizzando le confezioni di latte della Centrale del Latte di Salerno. Da marzo, oltre 660mila confezioni presenteranno messaggi e grafiche informative per sensibilizzare cittadini e consumatori sui pericoli della navigazione online, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza e sicurezza nell’utilizzo di internet.

Oltre 660mila confezioni di latte trasformate in veicolo di educazione digitale. A partire da marzo, i cartoni di latte fresco e parzialmente scremato distribuiti nel salernitano ospiteranno messaggi e grafiche dell'Arma dei Carabinieri per prevenire i rischi della navigazione online. L'accordo è.

