Al via la campagna di sensibilizzazione per introdurre l' educazione alle relazioni a scuola

È partita una campagna di sensibilizzazione che mira a introdurre l’educazione alle relazioni come materia obbligatoria nelle scuole. L’iniziativa coinvolge enti educativi e istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di rendere questa formazione parte integrante del percorso formativo degli studenti. La proposta si concentra sulla necessità di strutturare un percorso didattico dedicato alle dinamiche relazionali e ai comportamenti interpersonali.

L ’obiettivo è chiaro: fare diventare l’educazione alla relazioni una materia scolastica obbligatoria. Per questo Coop porta avanti “Close the Gap”, la campagna per l’inclusione e la parità di genere, alla sua sesta edizione, con il supporto della Fondazione Giulia Cecchettin. Gino Cecchettin a Sanremo 2026: l’impegno all’Ariston e il nuovo spot della Fondazione X Due i progetti in atto: “Dire, fare, amare”, operazione di sensibilizzazione sull’educazione alle relazioni a scuola con lo scrittore e insegnante Enrico Galiano nei punti vendita Coop. E il sostegno all’iter parlamentare della proposta di legge popolare per una psicologia pubblica gratuita nelle comunità (e quindi anche nelle scuole) per la quale sono state raccolte 72 mila firme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In Italia 85 femminicidi in 10 mesi: a scuola s’intensifica l’educazione al rispetto e alle relazioni. Il 90% degli istituti ha attivato i corsiTra gennaio e ottobre 2025, in Italia, 85 donne sono state uccise in contesti di violenza volontaria.

"Botti sicuri": campagna di sensibilizzazione nella scuola media "Giulio Cesare"BRINDISI - Come ogni anno nel mese di dicembre l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Brindisi, entra nelle scuole per dare il proprio...

