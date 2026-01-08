Insieme per le donne | campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Il 13 gennaio a Francavilla Fontana si terrà un convegno presso il Castello Imperiali, intitolato

FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 13 gennaio, presso la sala del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, si terrà un convegno dal titolo "Collaborare per proteggere: l'azione congiunta dei servizi in risposta alla violenza". L'evento, che avrà inizio alle 9:30, rappresenta un momento di confronto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

