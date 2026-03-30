Usa la lobby dell’AI investe 300 milioni nelle elezioni di midterm

La lobby dell’intelligenza artificiale ha annunciato un investimento di 300 milioni di dollari nelle prossime elezioni di midterm negli Stati Uniti. Sulla mappa del paese, i loro finanziamenti si concentrano in diverse aree, creando una presenza visibile che si distingue rispetto alle zone rurali circostanti. Questa mossa rappresenta un passo significativo nel panorama delle campagne politiche americane, con risorse consistenti destinate a influenzare il voto.

(Adnkronos) – A guardarli sulla cartina degli Stati Uniti sembrano una macchia di cemento che continua a espandersi nel verde delle aree rurali. Negli ultimi mesi Epoch AI, un istituto di ricerca non profit, ha mappato l’espansione dei data center attraverso i dati pubblici disponibili sul web, ma anche immagini satellitari e richieste di permessi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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