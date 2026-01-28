Donald Trump torna a parlare in Iowa e avverte che, se i repubblicani perderanno le elezioni di midterm, potrebbero esserci conseguenze molto serie. Il tycoon ha lanciato l’allarme durante un comizio, senza entrare troppo nei dettagli, ma lasciando intendere che la sconfitta potrebbe portare a sviluppi negativi. Nel frattempo, a Minneapolis, una deputata democratica è stata aggredita, un episodio che alza la tensione politica nel paese.

Donald T rump ha avvertito di «cose molto gravi» se i repubblicani dovessero perdere le elezioni di midterm negli Stati Uniti. La "minaccia" di Trump Durante un comizio in Iowa, dove il presidente USA ha dato il via a una campagna di viaggi all’ombra dei disordini a Minneapolis, Trump ha affermato che il suo partito dovrà vincere sia il Senato che la Camera a novembre. «Sono qui perché amo l’Iowa, ma sono qui perché stiamo iniziando la campagna per vincere le elezioni di metà mandato. Bisogna vincere le elezioni di metà mandato,» ha dichiarato il tycoon. «Se perdiamo le elezioni di metà mandato, perderete molte delle cose di cui stiamo parlando, tanti dei beni di cui parliamo, tanti dei tagli fiscali di cui parliamo e questo porterebbe a cose molto gravi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Usa: Trump in Iowa avverte, cose negative se si perdono le elezioni di "midterm". Deputata Dem aggredita a Minneapolis

Approfondimenti su Donald Trump

Durante un evento pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita da un uomo che le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Dollaro ai minimi dal 2022. Trump: È fantastico; Elezioni mid term negli Usa, Trump: Cose molto brutte se noi perdessimo; Minneapolis, Trump: Ora de-escalation in Minnesota. Spiace per Pretti. Noem resta; La ministra degli interni Noem resta al suo posto.

In Iowa, Trump touts economy as protests roil neighboring MinnesotaVoters nationwide are worried about consumer prices. In the farm states, mounting stress in the agricultural economy is testing the ?patience of farmers and renewable-fuel producers ... tbsnews.net

See live video of President Donald Trump's speech in Iowa todayPresident Donald Trump is in Iowa today for a speech on the economy and energy. The Des Moines Register will offer a livestream and live coverage throughout the day. usatoday.com

Attacco a Minneapolis: deputata dem aggredita sul palco con una siringa. Trump: «Un'impostora» - facebook.com facebook

La deputata dem Ilhan Omar aggredita a Minneapolis: un uomo le spruzza liquido con una siringa x.com