Luca, il generale ucraino in carica, ha annunciato oggi che le truppe di Kiev stanno accelerando le trattative con Mosca, spinti dalla crescente pressione interna e dalla paura di un’escalation che potrebbe compromettere l’andamento delle imminenti elezioni di midterm negli Stati Uniti.

L’allineamento di fattori militari, economici e politici può spingere Kiev a valutare compromessi finora esclusi e Mosca a ridurre le sue condizioni massimalistiche, mentre Donald Trump accelera per chiudere un accordo prima della campagna per le elezioni di metà mandato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante una telefonata precedente all'incontro con Zelensky, Trump e Putin hanno esaminato in dettaglio i venti punti del piano di pace per l’Ucraina.

Argomenti discussi: Vladyslav, l’ucraino dello skeleton squalificato per il casco della pace e della memoria; Ucraina: perché le elezioni entro giugno sono un miraggio, o quasi; Guerra in Ucraina: perché il Donbas non è più intoccabile; La Stalingrado chiamata midterm.

