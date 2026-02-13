Pace in Ucraina | perché Trump Putin e Zelensky ora hanno fretta e cosa c’entrano le elezioni midterm in USA
Luca, il generale ucraino in carica, ha annunciato oggi che le truppe di Kiev stanno accelerando le trattative con Mosca, spinti dalla crescente pressione interna e dalla paura di un’escalation che potrebbe compromettere l’andamento delle imminenti elezioni di midterm negli Stati Uniti.
L’allineamento di fattori militari, economici e politici può spingere Kiev a valutare compromessi finora esclusi e Mosca a ridurre le sue condizioni massimalistiche, mentre Donald Trump accelera per chiudere un accordo prima della campagna per le elezioni di metà mandato.🔗 Leggi su Fanpage.it
