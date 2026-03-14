Roma Tre ha annunciato un investimento di 30 milioni di euro per trasformare l’ex stabilimento Mira Lanza, situato nel quartiere Ostiense-Marconi, in un nuovo polo con 300 posti. Il complesso industriale dismesso, che un tempo ospitava la produzione di detergenti, subirà una riqualificazione con un progetto volto a riutilizzarlo. La trasformazione è prevista nel prossimo futuro.

Il complesso industriale dismesso dell’ex stabilimento Mira Lanza, situato nel quartiere Ostiense-Marconi, sta per cambiare radicalmente destinazione d’uso. La Giunta di Roma Capitale ha dato il via libera alla concessione trentennale a favore dell’Università Roma Tre, aprendo la strada alla costruzione di uno studentato pubblico da 300 posti letto. La decisione, formalizzata con una delibera approvata lo scorso giovedì, segna un punto di svolta nella rigenerazione urbana del territorio. Non si tratta di una semplice ristrutturazione edilizia, ma di un progetto integrato che include foresteria per docenti internazionali e spazi culturali dedicati alla comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Mira Lanza: Roma Tre investe 30 milioni per 300 posti

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