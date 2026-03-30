Uomo torna a dare in escandescenza al Salamaro ore per calmarlo | Era incontrollabile | FOTO

Domenica pomeriggio, un uomo ha iniziato a urlare e a creare scompiglio nella zona delle case popolari al Salamaro, a Viterbo. Durante l’episodio, ha rotto il vetro di una delle abitazioni e ha causato disagio ai residenti. Sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno impiegato circa un’ora per calmarlo. L’uomo ha mostrato comportamenti incontrollabili durante tutta la scena.

È tornato a dare in escandescenza l'uomo che domenica pomeriggio, nella zona delle case popolari al Salamaro a Viterbo, ha iniziato a urlare in strada arrivando anche a rompere il vetro di una delle abitazioni. Circa 24 ore dopo, lunedì 30 marzo, ancora tensione in via Luigi Petroselli. Intorno alle 16,15 l'uomo, per motivi ancora in fase di accertamento, ha dato nuovamente in escandescenza, questa volta all'interno della palazzina Ater dove vivrebbe, con le urla che sono tornate ad attirare l'attenzione e la preoccupazione dei residenti. Così è stato necessario un secondo intervento dei soccorritori, dopo le segnalazioni. Gli agenti delle volanti della polizia di stato, la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale sanitario avrebbero trovato l'uomo in uno stato definito “incontrollabile”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Uomo torna a dare in escandescenza al Salamaro, ore per calmarlo: "Era incontrollabile" | FOTO Contenuti utili per approfondire Uomo torna Leggi anche: Uomo urla in strada e sfonda il vetro di una casa: cosa è successo al Salamaro Uomo dà in escandescenza in un appartamento sulla Cassia a VetrallaHa dato in escandescenze all'interno del proprio appartamento che affaccia sulla Cassia. Dimissioni e nuovo allarme: uomo torna al pronto soccorso poche ore dopo la visita a Novara.Un uomo, dimesso dall'ospedale di Novara, ha richiesto l'intervento dei soccorsi nella serata di ieri a Cossato.